Hallenbad Kempen : Die Bauarbeiten haben begonnen

Kempen Die Arbeiten zum Neubau des Kempener Hallenbads haben begonnen. Es entsteht im bisherigen 50-Meter-Sportbecken im Außenbereich der Sauna- und Wasserwelt Aqua Sol. Die Technik des bestehenden Hallenbads ist ziemlich veraltet, das Gebäude selber ist energetisch alles andere als optimal.

Nach der Fertigstellung des neuen Bads in rund 20 Monaten wird die alte Schwimmhalle abgerissen. An ihrer Stelle wird ein privater Investor aus Norddeutschland ein Hotel bauen. Davon erhofft sich die Stadt Kempen einen neuen Schub in Sachen Tourismus.