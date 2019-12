Bandporträt : „Eizbrand“ stürmt die Charts

Kempen Mit ihrem Debüt-Album hat die Band „Eizbrand“ den Sprung in die Charts geschafft. Fürs „X-Mas-Festival“ am 14. Dezember im Kempener „Campus“ haben die fünf Musiker als Hauptact schon für ein ausverkauftes Haus gesorgt.

Die Band „Eizbrand“ ist die Hauptgruppe beim „X-Mas-Festival“ am Samstag, 14. Dezember, ab 19 Uhr im „Haus für Famillien – Campus“, Spülwall 11 in Kempen. Dort treten weitere lokale und regionale Bands auf. Das Konzert ist aber bereits ausverkauft. Wer „Eizbrand“ live erleben möchte, kann dies am 15. Februar in Dinslaken und am 25. April in Oberhausen tun.

Aufgenommen wurde in Musikstudios in Plech bei Nürnberg. 18 Tage voller harter Arbeit, dann war „Feuertaufe“ fertig. Für die Texte zeichnet sich in erster Linie Ruwen Herko aus. Beim Komponieren ist Wittnebel der Mann der Stunde. „Wir bauen das grobe Gerüst, dann gehen wir gemeinsam daran, die Lieder rund zu machen“, erklären die beiden.

Geprobt wird in einer ehemaligen Weberei im St. Töniser Gewerbegebiet. Zweimal in der Woche treffen sich der Vorster, der St. Huberter, der Krefelder, der Kempener und der Neusser in dem großen Probenraum. Alle fünf Bandmitglieder betreiben die Musik als Hobby und gehen im Alltag ganz normalen Berufen nach – angefangen vom Agrartechniker bis hin zum Auktionator. Der gesamte Urlaub fließt bei allen in die Arbeit für die Band ein. Die Labeltour im September und Oktober, die quer durch Deutschland führte und bei der auch in Österreich und der Schweiz gespielt wurde, war so ein wahrer Kraftakt. „Freitags und montags haben wir uns Urlaub genommen, damit wir die Shows an den Freitag-, Samstag- und Sonntagabenden spielen konnten“, berichtet Braucks.