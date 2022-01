Bewegendes Stück für Zuschauer ab zwölf Jahre : „Anne Frank“ im Puppentheater

Der Zuschauer taucht durch das dichte und empathische Spiel in Anne Franks Leben in einem Hinterhaus in Amsterdam ein. Foto: Sandra Hermannsen Foto: Sandra Hermannsen

Kempen „Die Artisanen“ zeigen am 27. Januar – am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust – das Stück „Anne Frank“ in Kempen. Das dokumentarisch-biografische Theater basiert auf dem Tagebuch des jüdischen Mädchens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Am 27. Januar kommt das Berliner Figurentheater „Artisanen“ nach Kempen. Dann sind die Puppenspieler, Puppenbauer, Bühnentechniker, Musikmacher, kurzum: die beiden Multitalente Inga Schmitt und Stefan Spitzer mit dem Stück „Anne Frank“ zu Gast. Eigentlich hätten sie das Stück schon im vergangenen Jahr spielen wollen, doch machte die Corona-Pandemie ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Premiere hatte „Anne Frank“ im Januar 2019 in Berlin, der Wahlheimat der aus Thüringen stammenden Puppenschauspieler. Entstanden war es aus diesem Gedanken: „Wir wollten ein Stück für Jugendliche machen und eines, in dem ein Mädchen eine Hauptrolle spielt. Außerdem kreiste das Thema der NS-Zeit schon seit einiger Zeit in unserem Kopf“, erklärt Spitzer. Das Stück basiert natürlich auf dem Tagebuch des jüdischen Mädchens Anne Frank. „Sie hat für ihr Alter so unglaublich gute Texte geschrieben“, sagt Spitzer, „die eignen sich hervorragend für das Theater.“

info Karten sind im Kulturforum erhältlich Termin Das dokumentarisch-biografische Theater „Anne Frank“ wird am Donnerstag, 27. Januar, 17 Uhr, im Haus für Familien am Spülwall in Kempen aufgeführt. Das Stück wird vom Kultursekretariat Gütersloh gefördert. Karten gibt es für 6,50 Euro im Kulturforum, Burgstraße 19, Telefon 02152 917 4120. Für Besucher gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen), Schüler bis 16 Jahre sind ihnen durch die Schultests gleichgestellt.

„Anne Frank steht stellvertretend für so viele Schicksale“, ergänzt Schmidt. Das Stück für Jugendliche ab zwölf Jahren sei sehr gut angenommen worden. Die zum Teil ungewöhnlich ausführlichen Nachgespräche mit den jugendlichen Theaterbesuchern seien bewegend und hoch interessant gewesen, berichten Spitzer und Schmidt. Während der Corona-Zwangsspielpause entwickelten Spitzer und Schmidt mit zwei Theaterpädagoginnen Arbeitsmaterialien für das Stück „Anne Frank“ – so konnte die spielfreie Zeit gut genutzt werden.

In „Anne Frank“ kommen Tischfiguren zum Einsatz, die von der Kollegin Judith Mähler gebaut wurden. Oft stellen Spitzer und Schmidt ihre Puppen aber auch selbst her. Mittels eines Knaufs am Hinterkopf kann der Kopf der Tischpuppe bewegt werden. Und auch die Gliedmaßen sind beweglich. In den anderen Stücken des Artisanen-Repertoires werden daneben Handpuppen oder Klappmaulpuppen sowie Großfiguren eingesetzt, seltener Marionetten. „Wir können alles bespielen“, sagt Spitzer lachend. In ihren Produktionen bedienen die Beiden sich vielfältiger künstlerischer Darstellungsformen. Sie nutzen das Objekt- und Materialtheater, Elemente aus Schauspiel und Performance, bildender Kunst und Musik.

Stefan Spitzer, 37 Jahre alt, und Inga Schmidt, 41 Jahre alt, trafen sich am „Theater des Lachens“ in Frankfurt/Oder, wo Spitzer ein freiwilliges kulturelles Jahr absolvierte und Schmidt bereits fest angestellt war. Beide durchliefen zunächst die gleiche Ausbildung wie „normale“ Schauspieler, irgendwann dann spezialisierten sie sich auf das Puppenspiel. „Die Puppe, mit der wir arbeiten, ist vergleichbar mit einem Instrument, das wir in den Händen halten, während das Instrument des Schauspielers sein eigener Körper ist“, beschreibt Schmidt die Unterschiede zwischen Schauspieler und Puppenspieler. Außerdem müssten sie als Puppenspieler viel mehr Rollen in einem Stück übernehmen als ein Schauspieler.

Immer wieder entwickelten Spitzer und Schmidt gemeinsame Projekte, und bald stand fest: Wir gründen gemeinsam ein (mobiles) Theater. 2009 war es soweit, und die „Artisanen“ waren aus der Taufe gehoben. Ein harter Job, der in den ersten Jahren noch durch Nebenjobs mitfinanziert werden musste, doch mittlerweile läuft es ohne. Ein Fulltimejob ist es immer noch, aber einer, den sie sehr gerne machen. Spitzers und Schmidts Traum ist es, ein eigenes festes Theater zu besitzen. Solange werden Schmidt und Spitzer noch mit ihren Stücken durch Deutschland touren. Ihr Repertoire umfasst Bekanntes wie „Michel in der Suppenschüssel“, „Die goldene Gans“ und „Der Wolf und die sieben Geißlein“, aber auch weniger Bekanntes wie „Baby Dronte“ oder „Ente, Tod und Tulpe“. Alle Stücke sind literarische Adaptionen. Die Auswahl richtet sich schlicht und einfach nach den Vorlieben der beiden Schauspieler. Spitzers Lieblingsstück ist „Die Werkstatt der Schmetterlinge“, das von Schmidt „Ronja Räubertochter“ – das aktuellste Theaterstück.