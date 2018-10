Musik-Castingshow „X Factor“ : Gewinner von Windhoek bis Grefrath

EES & the Yes-Ja-Band beim Live-Finale von X-Factor am Freitag in den MMC Studios in Köln. André Hasselmann (ganz rechts) und Tobias Janssen (2.v.r.) feiern mit. Foto: API Michael Tinnefeld

Grefrath Die aktuelle Staffel der Musik-Castingshow „X Factor“ auf Sky gewann der Deutschnamibier Ees alias Eric Sell. In seiner Kölner Band spielen seit vielen Jahren Gitarrist Tobias Janssen und Schlagzeuger André Hasselmann aus Kempen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Mit dem Gute-Laune-Hit „Try, try, try“ gewannen Ees und the Yes-Ja! Band die bei Sky ausgestrahlte aktuelle Ausgabe der Musik-Castingsshow „X-Factor“. Ees aus Windhoek ist ein namibischer Musiker und Musikproduzent deutscher Abstammung. 2004 kam Ees, der mit bürgerlichem Namen Eric Sell heißt, nach Deutschland, um die moderne namibische Musik und afrikanische Rhythmen in Deutschland bekannter zu machen. Ein wenig Glamour vom Show-Sieg strahlt auch auf Kempen und Grefrath ab. Denn Gitarrist Tobias Janssen aus Grefrath und Schlagzeuger André Hasselmann, die zusammen mit Lars Greuel am Bass in der Band „Free Barbie kill Ken“ zusammenspielen, sind seit Jahren in Ees’ Band „The Yes Ja“, eine ironische Verballhornung seines deutsch-englischen Sprachmixes.

Ees ist in Afrika sehr bekannt. 1983 in Windhoek, Südwestafrika, heute Namibia, geboren, hat er in Kapstadt eine Ausbildung zum Toningenieur gemacht. Der Rapper ist Inhaber der Musikproduktionsfirma Nam Flava Music und hat auch ein eigenes Modelabel Ees Wear. Besonders die Jugend Namibias liebt seine Lieder, auch aufgrund seiner typisch deutsch-namibischen Sprache. In seiner Heimat hat er schon viele Preise eingeheimst: 2008 Best Rock/Alternative, 2009 Artist of the Year und den Listener Choice Award bei den MTV Africa Music Awards. 2011 wurde er „Bester Künstler auf internationaler Bühne“ bei den Namibian Annual Music Awards. 2012 gewann Ees zusammen mit Mandoza mit dem Lied Ayoba den Channel 0 Africa Music Video Award, eine sehr wichtige Auszeichnung. Zusammen mit zwei anderen Künstlern (Khetama und Inusa Dawuda) kam er mit dem Song „Satisfaction“ 2013 auf Platz 7 der polnischen Charts. Heute lebt Ees ein hal­bes Jahr in Namibia und die andere Hälfte im Rheinland.

Als Ees nach Köln kam, suchte er Musiker für seine Band. Der Schlagzeuger der Band ist ein Kommilitone von Tobias Janssen, Als der Gitarrist der Band ausfiel, sprang der Grefrather ein – und blieb. Das war vor über zehn Jahren. Und als wiederum der Schlagzeuger ausfiel, brachte Janssen seinen Drummer-Freund André Hasselmann aus Kempen ins Gespräch und in die Band. Inzwischen ist Tobias Janssen mit zehn Jahren das „dienstälteste“ Bandmitglied. Und da alle Bandmitglieder früher an der Musikhochschule Arnheim studiert haben, haben die Termine mit der Band auch immer etwas von einem Klassentreffen.