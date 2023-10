Arbeitslosenzahlen im Kreis Viersen Entspannung aber keine Entwarnung am Arbeitsmarkt

Im Kreis Viersen liegt die Arbeitslosigkeit aktuell bei 5,5 Prozent. Damit ist die Zahl gegenüber August um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Verglichen mit dem Vorjahresmonat handelt es sich allerdings um eine Steigerung von 0,1 Punkten. Im September 2022 lag die Quote bei 5,4 Prozent. In der Stadt Krefeld, die ebenfalls zum Agenturbezirk gehört, liegt die aktuelle Zahl bei 10,4 Prozent, was ebenfalls einer Senkung gegenüber August um 0,1 Prozentpunkte entspricht. Im September vergangenen Jahres konnte die Agentur für Arbeit in Krefeld die gleiche Quote wie jetzt verzeichnen.