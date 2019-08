DGB gibt Ratschläge : Was Azubis beachten sollten

Was Azubis beachten sollten

Kreis Viersen Für viele junge Menschen beginnt im August ein neuer Lebensabschnitt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund gibt Ratschläge für den Start ins Berufsleben.

Anfang August startet in vielen Betrieben die Ausbildung. Damit beginnt für Berufsanfänger ein neuer Lebensabschnitt. Worauf Auszubildende tunlichst achten sollen und wie ein guter Start gelingt, erklären DGB- Regionsgeschäftsführerin Sigrid Wolf und Jugendbildungsreferentin Carissa Wagner.

Aller Anfang ist schwer, gerade noch ist die ganze Schulklasse um einen herum, und nun steht man im Ausbildungsbetrieb neuen und vielleicht sogar älteren Kolleginnen und Kollegen gegenüber. „Der erste Eindruck zählt“, erklärt Sigrid Wolf und rät, sich als Azubi in die Gespräche einzubringen, die Mittagspausen gemeinsam zu verbringen, das Smartphone in der Tasche zu lassen und sich bei Fragen Rat bei den Kollegen zu suchen. „Unsicherheiten sollten direkt angesprochen werden, egal ob es sich um organisatorische Fragen oder ein Anliegen zu einer Aufgabe handelt. Gerade zu Beginn der Ausbildung können und sollen viele Fragen gestellt werden“, so Sigrid Wolf.