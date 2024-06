Toughest Firefighter Alive 2024 Deutschlands härtester Feuerwehrmann kommt aus Kempen

Drei Wehrleute aus Kempen waren in diesem Jahr dabei: neben Marwedel auch die beiden jüngeren Feuerwehrkameraden Han Angenendt (19) und Severin Körschgen (23), beide aus St. Hubert, angesteckt von Marwedels Begeisterung. Die beiden hätten alle Stationen erfolgreich in einer sehr guten Zeit absolviert, so Marwedel – damit gehören nun drei Männer aus Kempen zu den härtesten Feuerwehrleuten Deutschlands. Körschgen erreichte in der deutschen Meisterschaftswertung der Altersklasse M (Männer unter 30 Jahre) den dritten Platz, Angenendt den siebten Platz in seiner Altersklasse. Marwedel selbst, der als „alter Hase“ schon zum elften Mal am Wettbewerb in Rheydt teilnahm, absolvierte alle vier Stationen in 6:10 Minuten und holte damit letztendlich den deutschen Meisterschaftstitel. In der Europameisterschaftswertung erreichte er nur den vierten Platz, wurde in seiner Altersklasse M30 (über 30) aber Vize-Europameister hinter Michael Brousil aus Tschechien, der auch Gesamtsieger wurde.