Schnelles Internet für Kempener Süden, St. Hubert und Tönisberg Glasfaser startet Nachfragebündelung

In den kommenden Wochen entscheidet sich, ob der Kempener Süden, St. Hubert und Tönisberg Glasfaser bekommen. Wer an der Isaak-Kounen-Straße im Kempener Süden wohnt, an der Bahnstraße in St. Hubert oder am Helmeskamp in Tönisberg, der darf damit rechnen, dass auch dort bald schnelles Internet verfügbar ist. Im Kempener Süden, in St. Hubert und Tönisberg hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser jetzt mit der Nachfragebündelung begonnen. Heißt: Wenn sich genügend Haushalte bereit erklären, einen Glasfaser-Anschluss haben zu wollen, startet die Deutsche Glasfaser mit dem Ausbau.