Schnelles Internet in Grefrath : Deutsche Glasfaser in Grefrath startet mit Tiefbau

Deutsche Glasfaser in Grefrath startet mit Tiefbau

Schnelles Internet in Grefrath

In Grefrath werden Glasfaserkabel verlegt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Grefrath Die Hausbegehungen bei Kunden seien notwendig, um festzulegen, wo die Leitungen auf dem Grundstück verlegt und ins Haus geführt werden, teilte die Deutsche Glasfaser mit. Auch die Installationswege im Haus würden gemeinsam festgelegt.

Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes im Förderprojekt Grefrath ist beendet. Gleichzeitig mit den Hausbegehungen rollen ab dieser Woche die ersten Baumaschinen des von der Deutschen Glasfaser beauftragten Generalunternehmens Nokia an.

Hierzu wird das von der Deutschen Glasfaser beauftragte Generalunternehmen auf die Kunden zukommen. Im Rahmen der Hausbegehung werde ein sogenanntes Begehungsprotokoll erstellt. Dieses müsse am Ende der Begehung von beiden Parteien unterzeichnet werden und sei erst so verbindlich.

Bei den Bauarbeiten werden im ersten Schritt sukzessive die Leerrohre in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Die Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch, beispielsweise mit Pflastersteinen, zu schließen, da diese gegebenenfalls ein weiteres Mal aufgemacht werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Stadt abgenommen.

Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert. Die Bauprozesse geschehen in enger Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Bauleitung. Die Stadt kontrolliert und dokumentiert im Vorfeld jeden Ausbaubereich.