Störungen beim Niersexpress Schiefner „sehr stinkig“ über RE10-Probleme

Alle hätten gehofft, dass das Projekt zügig umgesetzt werde und dann reibungslos laufe, so Schiefner. Den Frust der Bahnfahrenden könne er sehr gut verstehen. An einem Treffen von Politikern und Vertretern der Deutschen Bahn am Montag im Landtag könne er aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen, kümmere sich aber seit Wochen um das Thema und sei mit der Deutschen Bahn dazu im Gespräch, versicherte Schiefner, der auch Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestags ist. Er setze darauf, dass die Bahn mit den beteiligten Firmen alles tue, um die aktuellen Mängel zu beseitigen. Dazu werde es einen Aktionsplan geben, der aufzeigen solle, wie man die Mängel bis Ende Januar beseitigen könne.