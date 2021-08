Neues Angebot in Kempen : Deula eröffnet Gästehaus mit 42 Betten

Kempen Im neuen Tagungszentrum in Kempen finden bis zu 180 Personen Platz. Die Zimmer verfügen über eigene Badezimmer und WLan, für Touristen sollen bald auch Ladestationen für E-Bikes aufgestellt werden.

Nach 26 Monaten Bauzeit sind das neue Tagungszentrum und das Gästehaus der Deula am Krefelder Weg in Kempen fertig. Das Tagungszentrum bietet Platz für bis zu 180 Personen, das Gästehaus verfügt über 42 Einzelzimmer. Zusammen mit dem Bestand kann die Deula ihren Gästen so nun insgesamt 210 Betten anbieten.

Mit der Investition von rund 3,4 Millionen Euro reagiere das Bildungszentrum Deula Rheinland auf veränderte Ansprüche der Lehrgangsteilnehmer, insbesondere im Erwachsenenbereich, erklärte Karl Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer NRW, als Vertreter der Gesellschafter bei der Eröffnung am Freitag. Er wies auch darauf hin, dass das neue Tagungsgebäude und das Gästehaus auch externen Gruppen und Einzelreisenden zur Verfügung stünden, die Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten in Kempen suchten. Schon jetzt gebe es aus diesem Bereich eine starke Nachfrage.

Bauprojekt in Kempen : Neues GWG-Haus in St. Hubert soll Mitte 2022 fertig sein

Die Deula Rheinland in Kempen ist ein Bildungszentrum rund um die Technik in den „grünen Berufen“ und verwandten Berufsfeldern. Weit über NRW hinaus bekannt ist sie als Weiterbildungsort für Fachkräfte auf Golfplätzen oder Sportstadien. Dellmans betonte, wie wichtig lebenslanges Lernen sei – wozu auch die Technik gehört. Dellmans: „Wer hätte gedacht, dass das ,einfache Fahren’ eines Traktors sich zu einem GPS-gesteuerten Cockpit entwickelt?“ Dieser Entwicklung stelle sich die Deula, sie gehe mit der Zeit.

Mit Blick auf das Lernen erinnerte Dellmans auch an die anstehende Entscheidung zum Schulcampus in Kempen: „Ich möchte, gemeinsam mit Politik und Verwaltung, die Stadt Kempen wieder zu der Schulstadt am Niederrhein entwickeln.“ Kempen habe die besten Voraussetzungen mit Deula, Berufskolleg, weiterführenden und Grundschulen. Der Beschluss im Stadtrat am Dienstag sei ein erster Schritt, dem weitere folgen würden, wie Investitionen in weiterführende und Grundschulen.