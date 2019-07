Neues Buch der Vinkratherin Ilka Sommer : Die heile Welt bricht auseinander

Grefrath Die Vinkratherin Ilka Sommer schreibt fleißig weiter. „Der Weg zu mir – Wolfsverlust“ ist die Fortsetzung von „Jan und das Wolfsrudel“.

Ging es im ersten Roman „Wolfsbruder“ noch um die vorsichtige Entdeckung der Spiritualität, meint der Protagonist Jan mit der Arbeit im Wolfcenter am Ziel seiner Wünsche angekommen zu sein. Da er die Fähigkeit besitzt, per Gedankenkraft mit den Tieren zu kommunizieren, arbeitet der junge Mann als eine Art Dolmetscher. Dabei widmet sich Jan vorrangig den zahlreichen Fragen der Besucher, die die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland meist skeptisch betrachten. Das Eintreffen eines wilden Wolfes bringt Zwietracht in die entspannte Gemeinschaft. Jans heile Welt bricht auseinander. Als der eigene Körper mit Panikattacken auf die angespannte Situation reagiert, steht Jan diesen todesähnlichen Gefühlen vollkommen hilflos gegenüber. Er zieht sich immer mehr von den realen Freunden und den geistigen Helfern zurück. Der Weg aus der Angstspirale wird lebensbedrohlich. Im Klappentext des neuen Buches wird das so beschrieben: „Begeistert geht Jan in seinem neuen Job als Dolmetscher zwischen Raubtier und Mensch auf. Das Leben im Wolfcenter scheint perfekt – nie war der junge Mann glücklicher! Doch als ein verwundeter Wolf ins Center kommt, bricht die harmonische Gemeinschaft auseinander. Vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten, wird Jan von Panikattacken heimgesucht, die ihn zwingen, einen Weg aus der Angstspirale zu finden. Dabei gerät nicht nur sein Leben in Gefahr! Fortsetzung des Selbstfindungsromans, verschönert mit sieben handgemalten Zeichnungen von Anja.“ Eine Lesung aus dem neuen Buch ist für Mittwoch, 11. September, in „Mo’s Bücherkiste“ in St. Hubert geplant.