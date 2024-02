Pflege in Grefrath Pflegestützpunkt zurück in alten Räumen

Pflege ist ein höchst komplexes Thema. Wann habe ich einen Anspruch auf Zuzahlung in welcher Höhe? Was muss ich dafür beibringen? Welche Fristen sind zu wahren, und sind Zuzahlungen befristet oder dauerhaft? Die Fragen, die sich in diesem Themenbereich stellen, sind ebenso vielfältig wie die Personen, die Pflege bedürfen. Umso wichtiger ist eine kompetente Beratung. Die bietet in Grefrath Anja Dammer vom Plfegestützpunkt Grefrath. Zwischenzeitlich war sie mit ihrem Büro von den bisherigen Räumen im Oedter Rathaus ins Jugendkulturhaus Dinges gezogen. Nachdem nun aber das Standesamt wie vorgesehen seinerseits umgezogen und nun in den Räumen Am Markt 2 zu finden ist, kehrt Dammer zurück in ihre ursprünglich angestammten Räume im Erdgeschoss des Rathauses an der Johannes-Girmes-Straße 21.