Bauprojekt in Kempen Ellenstraße: Neubau soll Anfang 2025 bezugsfertig sein

Wie die Redaktion jetzt aus dem Kreis der Investoren erfuhr, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Man hofft, dass die Bauarbeiten Anfang kommenden Jahres beendet sind und die Wohnungen und Ladenlokale bezogen werden können. Es gebe bereits zahlreiche Mietinteressenten, heißt es. Die Wohnungen in der ersten und zweiten Etage haben jeweils einen Balkon. Für die Einheiten im Dachgeschoss sind jeweils kleine Terrassen vorgesehen. Die Balkone befinden sich an der Rückseite des Komplexes mit Blick auf die Mühle am Hessenwall. Die einzelnen Wohnungen haben Größen von knapp 40 bis gut 110 Quadratmetern. Für die Ladenfläche im Erdgeschoss laufen nach Angaben der Investoren derzeit noch Gespräche mit potenziellen Mietern. Auch die genaue Größe der Ladenlokale stehe noch nicht fest.