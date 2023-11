Bauarbeiten im Dezember Grefraths Marktplatz wird auf Vordermann gebracht

Am Montag, 4. Dezember, starten die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Marktplatzes in Grefrath. Das Datum ist bewusst gewählt, damit der jährliche Weihnachtszauber wie gewohnt und ohne Einschränkungen am Wochenende davor stattfinden kann. Für die Zeit der Baumaßnahme, die voraussichtlich, wenn das Wetter mitspielt, schon Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, wird der gesamte Marktplatz abgesperrt, das heißt die Fahrgasse über den Marktplatz von Hohe Straße zur Wankumer Straße wird während dieser Zeit nicht befahrbar sein. Entlang der Gastronomie, der Ladenlokale, des Bürgerservices sowie der Hauseingänge werden jedoch Laufgassen für Fußgängerinnen und Fußgänger frei bleiben.