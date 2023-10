Lese-Talk in Kempen Humorige Info-Veranstaltung zu Altersgebrechen

Ab sofort gibt es Tickets à 12 Euro für den Kempener Lese-Talk. Verkaufsstellen sind die Thomas-Buchhandlung und die Hospital-Pforte. Der Erlös fließt in die Artemed Stiftung, die sich um die medizinische Versorgung von Notleidenden in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Brasilien und Tansania einsetzt. Der Lese-Talk findet diesmal aus Barrierefrei-Gründen ebenerdig im PZ und nicht in der Aula des Thomaeum statt, Zugang über die Ludwig-Jahn-Straße. Ticket-Info und Reservierung unter Tel. 0173 8539118.