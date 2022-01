Zensus 2022 : Der Kreis Viersen sucht noch Mitarbeiter für die Volkszählung

In diesem Jahr werden auch im Kreis Viersen wieder Daten erhoben (Symbolfoto). Foto: dpa/Arno Burgi

Kreis Viersen Daten darüber, wie die Menschen in den Städten und Gemeinden Deutschlands leben, wohnen und arbeiten, liefert der Zensus – besser bekannt als Vollszählung. Und diese wird in diesem Jahr wieder durchgeführt. Zuletzt war das 2011 der Fall.

Der Zensus besteht aus mehreren Teilbereichen: der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis,der Befragungen von Sonderbereichen (Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnheime) sowie der Gebäude- und Wohnungszählung. Die zu befragenden Haushalte wurden bereits per Zufallsstichprobe ermittelt. Ab Mai werden daher bis Ende Juli ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte im Kreis Viersen unterwegs sein und Daten von rund 30.000 Menschen an rund 6000 Anschriften für den Zensus erheben, teilt der Kreis Viersen mit.

Auch wenn es bis zum Start noch einige Monate dauert, laufen die Vorbereitungen in der Kreisverwaltung Viersen auf Hochtouren. Für die Organisation und Koordination des Zensus im Kreis Viersen wurde eine Erhebungsstelle unter der Leitung von Sarah Clever und Maximilian Gütt eingerichtet. Zur Gewährleistung des Datenschutzes sei eine strikte personelle sowie organisatorische Trennung von den anderen Verwaltungsstellen im Kreishaus zwingend vorgeschrieben. Aktuell werden noch Interviewerinnen und Interviewer, sogenannte Erhebungsbeauftragte, für den Zensus gesucht. „Sie sollten volljährig, zuverlässig und verschwiegen sein. Im Rahmen einer Schulung werden wir Sie auf Ihre Aufgabe vorbereiten,“ sagt Sarah Clever.

Nicht in Regie des Kreishauses, sondern durch den Landesbetrieb Information und Technik laufen die Zählungen von Gebäuden und Wohnungen. Hierzu werden die betreffenden Bürgerinnen und Bürger per Post kontaktiert.

Wer Interesse hat, als Interviewerin und Interviewer Befragungen im Kreis Viersen durchzuführen, kann sich unverbindlich vormerken lassen. Fragen zum Zensus können Interessierte an die Erhebungsstelle des Kreises Viersen unter Tel. 02162 392700 oder per E-Mail an zensus@kreis-viersen.de richten. Weitere Informationen unter www.kreis-viersen.de/landkreis/zensus-2022 und www.zensus2022.de.