Kommunale Finanzen Kreis Viersen senkt die Kreisumlage um halben Prozentpunkt

Die Kreisumlage, die die kreisangehörigen Städte an den Kreis Viersen zu entrichten haben, ist ein wichtiger Faktor in den Finanzen der Kommunen. Diese leiden aktuell aber unter großen Herausforderungen. So ist die Nachricht, dass die Umlage sinkt, eine sehr gute Neuigkeit für die Kämmerer auch in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath.