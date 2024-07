Ausbildung in Kempen Pflanzen so weit das Auge reicht

Was die interessierten Auszubildenden, die mindestens einen Hauptschulabschluss mitbringen sollten, erwartet, sei interessant, abwechslungsreich und vielfältig. Begleitet wird die dreijährige Ausbildung im Betrieb durch den Besuch der Berufsschule in Straelen zweimal in der Woche. Aber auch im Betrieb wird sich die junge Meisterin um den männlichen oder weiblichen Auszubildenden intensiv kümmern. „Wir haben gemeinsame Besprechungen, wo Arbeitsabläufe besprochen, Pflanzennamen erlernt und auch Berichte geschrieben werden können“, sagt Anne van Soest. Viele Schulabgänger würden den Beruf des Gärtners immer noch mit einer hohen körperlichen Anstrengung in Verbindung bringen, doch: „Die modernen Maschinen erleichtern das Arbeiten ungemein“, weiß die Junior-Chefin.