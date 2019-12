Gespräch mit Familientherapeut Hubert Geurts : Wenn es beim Fest der Liebe einmal kriselt

Ein schön verpacktes Geschenk: Stimmt der Inhalt aber nicht mit dem Wunsch überein, kann das zu Konflikten führen. Foto: dpa/Gerald Matzka

Kempen Familientherapeut Hubert Geurts erklärt, was man gegen weihnachtlichen Stress in der Familie tun kann.

Alles scheint für das Weihnachtsfest bestens vorbereitet zu sein, alle freuen sich auf einige schöne, harmonische Tage im Kreis der Familie. Aber kaum soll es endlich gemütlich werden, kommt die Ernüchterung. Das Fest der Liebe scheint doch keins zu werden.

Die RP sprach mit Paar- und Familientherapeut Hubert Geurts, der seine Praxis an der Engerstraße in Kempen hat. Was also tun, wenn die Erwartungen an die Weihnachtstage nicht erfüllt werden? Man könnte es sich ganz einfach machen, meint Geurts und zitiert Altmeister Konfuzius, der einst sagte: „Man soll keine Erwartungen haben.“ Das allerdings funktioniert in der weihnachtlichen Praxis gar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Die meisten haben konkrete Wünsche und sind enttäuscht, wenn die nicht erfüllt werden. Anstatt ein Gesicht zu ziehen, sollte man sich dann lieber fragen, warum der Partner oder wer auch immer einem das geschenkt und nicht den Herzenswunsch erfüllt hat. „Meistens wollen die Schenkenden etwas Gutes tun“, sagt Geurts. Auch wenn der Beschenkte das so spontan partout nicht verstehen kann. Es gibt halt Geschenke, deren tieferen Sinn man nicht auf Anhieb versteht.

Hubert Geurts weist auf Konfliktfallen an den Feiertagen hin und weist Wege, sie zu umgehen. Foto: Heiner Deckers

info Der Weg zum Familientherapeuten Hubert Geurts hat nach einer kaufmännischen Ausbildung Sozialpädagogik studiert und eine Zusatzausbildung zum Paar- und Familientherapeuten absolviert. Er arbeitete in einem Jugendamt, beklagte aber den mangelnden Handlungsspielraum und wechselte in die freie Wirtschaft. Er lehrte Führungs- und Verkaufspsychologie und arbeitete als Familientherapeut, bevor er selbstständig wurde. Hubert Geurts hat mehrere Bücher geschrieben, so „Hilfe, mein Partner versteht mich nicht! Das Handbuch für eine lebendige und stabile Beziehung“.

Ein ähnliches, mögliches Missverständnis liegt vor, wenn etwa ein Mann seiner Frau ein teures Geschenk macht, die sich aber eigentlich etwas ganz anderes wünscht – nämlich Liebe und Aufmerksamkeit, deren Fehlen auch mit einem schmucken Ring nicht zu kompensieren ist. Ebenso wenig Freude dürfte bei der Frau aufkommen, die unter den Weihnachtsbaum Haushaltsgeräte findet, verbunden mit dem fürsorglichen Hinweis, „damit du es in der Küche etwas leichter hast“.

Derartige Szenen tragen kaum dazu bei, für weihnachtliche Harmonie daheim zu sorgen. Was tun? Forschungen haben bewiesen, dass diejenigen, die viel Süßes essen, nicht zur Kooperation bereit sind. „Im Klartext: Wer viel Zucker isst, gönnt dem anderen nichts. So kann schnell Streit entstehen“, sagt Geurts.

Ein anderer klassischer Fall, der den Familienfrieden hinwegfegt, ist Alkohol beziehungsweise dessen übertriebener Konsum. Geurts kennt den Fall, in dem die Kinder am Weihnachtsmorgen bei den Großeltern vor der Tür stehen, weil die Eltern noch besoffen im Bett liegen. Eine Abart ist es, wenn der Vater auf Heiligabend zum Frühschoppen geht und, wenn er heimkehrt, der geplanten Bescherung nicht mehr so recht folgen kann.

Geurts empfiehlt Vätern und Großeltern, sich mit den Kindern am Vormittag des Heiligen Abends viel an der frischen Luft aufzuhalten: „Die Helligkeit beruhigt, der Blutdruck sinkt.“ Und die Kinder sind bis zur Bescherung sinnvoll beschäftigt und verfallen nicht in den Quengelmodus. Das Grefrather Eisstadion etwa ist am Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet – eine perfekte Gelegenheit, sich vor dem Rückzug in die eigenen vier Wände noch einmal so richtig auszutoben. Wer dazu keine Zeit oder Lust hat, bekommt von Geurts ein alternatives Rezept: „Einfach zwei Minuten die Augen zuhalten. Das baut die Stresshormone ab.“

Ein anderer Konfliktherd, besonders für diejenigen, die nur über eine kleine Wohnung verfügen: In den Tagen vor Weihnachten ist oft ein Raum abgeschlossen, damit Kinder, die es partout nicht mehr abwarten können, nicht allzu intensiv verfrüht auf Geschenksuche gehen. Dann ist der Platz noch reduzierter. Die Gefahr, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, ist noch größer. Auch hier gilt: etwas unternehmen, raus aus den beengten eigenen vier Wänden.

Generell gilt, sagt Geurts: „Wenn es Stress gibt, wird der Kritiker in uns wach. Man ist sofort auf dem Baum, reflektiert seine Äußerungen nicht mehr.“ Abhilfe: „Sich einfach mal zurücknehmen und zehn Sekunden gar nichts sagen.“

Fallstricke lauern auch nach der Bescherung, wenn in manchen Familien schlicht und ergreifend Langeweile aufkommt. Hier kann es helfen, auf die Körpersprache der anderen zu achten. Das Handy in der Hand beispielsweise sei wie eine eigenen Umarmung, sagt Geurts. Man werde immer inaktiver und habe keinerlei Verständnis mehr für andere. Ebenfalls nicht ideal ist es, wenn der Sohn eine Eisenbahn geschenkt bekommt und sich in der Folge Vater und Opa damit beschäftigen, bis der längst genervte einstmals stolze Besitzer der Eisenbahn ins Bett geschickt wird.

Stichwort Fest der Familie: Nach dem Heiligabend folgen vielfach die Verwandtenbesuche – für die einen eine Freude, für die anderen ein Angang. Oft muss man für die weihnachtlichen Treffen weite Fahrten in Kauf nehmen. Das ist in den meisten Fällen nicht zu vermeiden. Es sei denn, man entschließt sich, das Ganze ein wenig zu entzerren: Ein großes Familientreffen an einem schönen Frühlingstag kann genauso schön oder sogar noch schöner und stressfreier sein.