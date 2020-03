Corona-Krise : Arztpraxen stecken in wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Kempen Der Kempener Hausarzt und Ärztevertreter Dr. Arndt Berson warnt vor den finanziellen Folgen der Corona-Krise. Schutzausrüstung ist bestellt.

Wer denkt, in den Arztpraxen der Region wimmele es derzeit wegen der Corona-Pandemie vor Patienten, liegt falsch. „Im Gegenteil: Teilweise ist es gespenstisch ruhig“, sagt der Kempener Hausarzt Dr. Arndt Berson. Viel zu tun haben Ärzte und Mitarbeiter in den Praxen dennoch: „Das Konsultationsverhalten der Patienten hat sich starkt verändert. Wir bekommen viele Anfragen per Telefon oder E-Mail“, so Berson, der mit seinen Helferinnen nicht tauschen wolle. Denn bei manchem Patienten liegen die Nerven blank, daher gelte es, aufzuklären und zu beruhigen, dabei aber nicht zu verhehlen, dass die Lage ernst sei, sagt der Arzt.

Dass relativ wenige Patienten in die Praxen kommen, liegt zum einen daran, dass so verhindert werden soll, dass sich Nicht-Corona-Patienten anstecken und Verdachtsfälle daher ans mobile Corona-Untersuchungszentrum (CUZ) des Kreises Viersen überwiesen werden, zum anderen daran, dass viele aufschiebbare Routinetermine und Gesundheits-Check-ups derzeit verschoben werden. Und das stelle immer mehr Ärzte vor finanzielle Probleme, sagt Berson, der auch Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis Viersen und Vorstandsmitglied der Ärztekammer Nordrhein ist und zudem den Corona-Krisenstab des Kreises Viersen berät.

Zudem stimme ihn hoffnungsvoll, dass der Krisenstab des Kreises Viersen „Schutzmasken in sehr großer Menge“ bestellt habe und den Ärzten im Kreis Viersen zudem am heutigen Mittwoch von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) besorgte Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden soll. Denn Schutzkleidung sei in vielen Praxen inzwischen Mangelware, weswegen mancher Arzt in der eigenen Praxis gar keine Abstriche für den Corona-Test mehr habe machen können. Nun hätten Ärzte von der KV eine Nachricht mit einem QR-Code erhalten, mit dem sie sich an einer zentralen Ausgabestelle ihre Schutzausrüstung, bestehend aus Anzügen, Masken und Hauben, abholen können.