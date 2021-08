Corona-Pandemie : Der Inzidenzwert steigt im Kreis Viersen auf über 30

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen sind am Freitag, 13. August, 30 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Aktuell gelten damit 147 Personen im Kreis Viersen als infiziert.

Dem Kreis Viersen sind am Freitag, 13. August, 30 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Aktuell gelten damit 147 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 23 davon in Kempen, 21 in Willich, 14 in Tönisvorst und sieben in Grefrath. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der Inzidenzwert – steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 26,8 am Donnerstag auf jetzt 31,1. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1.