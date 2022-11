Traditionsveranstaltung in Kempen : Kurioses und Praktisches vom Hubertusmarkt

Georg Eberhardt aus Duisburg hatte gleichermaßnen kunstvolle wie praktische Keramik-Reiben mitgebracht, die bei den Kunden in Kempen sehr gut ankamen. Foto: Norbert Prümen

Kempen In eine große Marktzeile verwandelte sich die Kempener Innenstadt am Donnerstag. Beim traditionellen Hubertusmarkt gab es viel zu entdecken. Bambus-Wellnesssocken trafen auf Orangenblütenhonig-Met und Keramik-Reiben. Was es sonst noch gab.