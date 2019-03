Girls’ Day : Mädchen testen im Chemielabor

Beim Girls’ Day konnten die Schülerinnen im Labor der Lackwerke Peters selbst aktiv werden wie hier bei der Bestimmung der Dichte einer Zuckerlösung. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Der Girls’ Day hat bei den Lackwerken Peters in Kempen Tradition. Schülerinnen nutzten am Donnerstag die Gelegenheit, bei dem Unternehmen technische und naturwissenschaftliche Berufe kennenzulernen.

„Jetzt müssen bitte die Schutzbrillen aufgesetzt werden. Es geht nämlich ins Labor, wo wir Versuche machen werden“, kündigt Veronika Borovik an. Der Aufforderung der Auszubildenden der Lackwerke Peters kommen 16 Schülerinnen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren nach. Die Kunststoffbrillen mit Seitenschutz werden zurechtgeschoben, dann geht die Tür zum Labor auf, und die Mädchen treten ein. Die eine oder andere Nase verzieht sich ein wenig. „Was ihr hier riecht, ist der Lösungsmittelgeruch der Lacke“, erklärt Claudia Mülders. Trotz der modernen Absaugeinrichtungen liegt der Geruch noch in feinen Spuren in der Luft. Das aber stört keine der Schülerinnen, die von Gymnasien, Realschulen sowie Gesamtschulen kommen und einen halben Tag bei dem Kempener Unternehmen verbringen.

Es ist bundesweiter Girls’ Day, und zum wiederholten Mal haben die Lackwerke Peters dazu ihre Türen geöffnet. Das Kempener Unternehmen lädt Schülerinnen ein, einmal in Berufe hineinzuschnuppern, in denen in der Regel zumeist Männer anzutreffen sind. Den Tag haben die Auszubildenden der Firma für die jungen Besucherinnen organisiert. Mit einer Betriebsführung und Versuchen in den verschiedenen Abteilungen wollen die Lackwerke ein Interesse für technische Berufe wecken und zeigen, dass Frauen hier ebenso erwünscht sind wie Männer.

Info Lackwerke Peters bilden in drei Berufen aus Die Lackwerke Peters bieten als Ausbildungsberufe die Produktionsfachkraft für Chemie, den Industriekaufmann/-frau und den IT-Kaufmann/-frau an. Für dieses Jahr werden noch Auszubildende für den IT-Bereich gesucht. Beim Girls’ Day öffnen bundesweit Betriebe und Hochschulen ihre Türen für Schülerinnen ab der fünften Klasse. Die Mädchen lernen Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen.

Dass der Girls’ Day generell hilft, Mädchen in Männerberufe zu holen, davon ist das Unternehmen überzeugt. Claudia Mülders kann für die Lackwerke sogar bestätigen, dass sich im Laufe der vergangenen elf Jahre etwas in Sachen Frauenquote getan hat.

Die beiden Schülerinnen Leonie (links) und Ismije versuchten sich beim Siebdruck. Foto: Wolfgang Kaiser

„Als ich vor elf Jahren bei Peters angefangen habe, waren wir mit drei Frauen im Labor. Heute sind rund die Hälfte weibliche Mitarbeiter“, sagt die Chemielaborantin. Junge Frauen beginnen Ausbildungen zur Chemielaborantin, nehmen die schulische Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin wahr oder studieren Chemie.

Dass der Berufswunsch dabei nicht immer sofort in der Schule entstehen muss, verdeutlicht Antje Broll aus der Abteilung Anwendungstechnik bei den Lackwerken Peters. „Ich habe Chemie nach der Stufe elf damals abgewählt“, erzählt die Diplom-Chemikerin. Sie startete nach dem Abitur ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, dem eine Ausbildung zur umweltschutztechnischen Assistentin folgte. Erst danach schloss sich das Chemiestudium an. „Es geht also auch, wenn man keinen Leistungskursus Chemie hatte und das Abitur auch schon ein bisschen zurückliegt“, meint sie lächelnd.

Für die 16 Mädchen hat sich Antje Broll einige kleine Versuche einfallen lassen, um die verschiedenen technischen Messgeräte vorzustellen, mit denen in ihrer Abteilung gearbeitet wird. Ein Temperaturprofil wird so anhand eines Wasserkochers erstellt. Für laute Lacher sorgt das Messen der Strömungsgeschwindigkeit von Puste. Die Besucherinnen dürfen alle der Reihe nach einmal in den kleinen Propeller pusten. Wobei die meisten laut Messergebnis für ein laues Lüftchen sorgen. Einen Sturm gibt es auch, aber ausreichend Puste für einen Orkan hat keine. Dann erklärt die Chemikerin genau, was es mit dem Strömungsmessgerät auf sich hat und wo es seine Anwendung findet. Die Chemikerin stellt auch das Shore-Messgerät vor, mit dem Vergussmaterialien gemessen werden können und das Schichtdickenmessgerät. Dieses dient zur Kontrolle, ob Lacke in der entsprechend gewünschten Stärke aufgetragen worden sind. Was sich auf den ersten Blick sehr technisch und kompliziert anhört, wird dennoch leicht verständlich erklärt. Stickstoffversuche, Dichtebestimmungen und Arbeiten mit Leiterplatinen schließen sich an.