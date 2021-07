Corona im Kreis Viersen : Der Inzidenzwert steigt auf 8,4

Symbolfoto Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 13 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 48 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 16 in Willich, acht in Kempen, fünf in Tönisvorst und drei in Grefrath.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der Inzidenzwert – steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 6,0 auf 8,4. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung die Maßnahmen der Stufe 0. Bislang wurden in 2429 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen, davon zwei Personen mit der Variante B.1.1.7 (Alpha) und sieben Personen mit der Variante B.1.617.2 (Delta). Im Kreis Viersen werden derzeit zwei Menschen wegen einer Infektion mit dem Coronavirus stationär behandelt, auf der Intensivstation befindet sich keiner.

(msc)