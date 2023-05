ADFC-Radtour Schöne Radtour von Kempen nach Krefeld

Mit steigenden Temperaturen und endlich mehr Sonnenschein macht es wieder Freude, in die Pedale zu treten. Für alle, die gern längere Touren mit dem Rad unternehmen und dabei die Umgebung erkunden wollen, bieten der Kreis Viersen und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Krefeld-Viersen zwischen April und September jeden Monat eine „Radroute des Monats“ an. Sie wird vom Amt für Bauen, Landschaft und Planung des Kreises Viersen ausgearbeitet, der ADFC bietet auf diesen Routen dann auch geführte Touren an. Die Routen führen durchs Kreisgebiet und manchmal auch in benachbarte Regionen – so wie die Radroute des Monats Mai, die von Kempen nach Krefeld führt. Die Stadt Krefeld feiert in diesem Jahr das 650-jährige Bestehen.