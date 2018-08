Denkmalschutz behindert Bauprojekt in der Kempener Altstadt

KEMPEN Im Mai hat der Denkmalausschuss zum Unmut des Investors das Neubauvorhaben Ellenstraße 15 gekippt. Seitdem hat es etliche Gespräche mit Politikern und dem Werbering gegeben. Es geht auch um die Zukunft des Handelsstandorts.

Schon damals störte sich der Kempener Werbering an dem Projekt. Und nun schlägt die Vertretung der Einzelhändler und Gastronomen in einer Stellungnahme zum Bauprojekt Ellenstraße 15 erst recht Alarm. In dem Schreiben, gerichtet an die im Stadtrat vertretenen Fraktionen – es liegt der Redaktion vor – geht der Werbering ausführlich auf die Situation in der Ellenstraße ein. Es sei gut, dass der Investor wieder ein Ladenlokal plane. Allerdings sei nachvollziehbar, dass er diesen Plan verwerfe, wenn die vorgesehene Bebauung nicht realisiert werden könne, weil sich das dann wirtschaftlich nicht rechne. Der Werbering spricht von einem „verheerenden Signal“ für die weitere Planung der Ellenstraße und für deren Fortbestand als attraktive Einkaufsstraße, wenn wie bereits bei dem Neubau auf dem Heitzer-Areal wieder kein Ladenlokal angeboten werde. „Wenn in der Ellenstraße 15 kein Ladenlokal entstehen kann, ist es fraglich, was in Zukunft mit den Häusern 11 bis 14 geschehen wird“, heißt es in dem Schreiben weiter. Gemeint ist die derzeitige Von-Broich-Passage. Hier soll in einiger Zeit – konkrete Pläne gibt es noch nicht – ebenfalls neu gebaut werden. Ohne Geschäftsflächen im mittleren und westlichen Teil der Ellenstraße sei die Straße ab Hausnummer 10 „wirtschaftlich tot“, befürchtet der Werbering. Geschäftsflächen in der Innenstadt seien schon jetzt Mangelware, sie weiter zu reduzieren, sei für den Einzelhandelsstandort problematisch. Es gebe genug Interessenten, etwa einen Lebensmittelhändler aus der Nachbarschaft, die in Kempen Geschäfte eröffnen wollten. Der Werbering appelliert daher an die Verantwortlichen, der geplanten Bebauung an der Ellenstraße 15 – auch mit Blick auf eine mögliche neue Bebauung der benachbarten Von-Broich-Passage – doch noch zuzustimmen.