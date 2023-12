Denkmäler in Kempen Das rätselhafte Haus Moosgasse 7

In Kempen wurde das Gebäude das Domherrenhaus genannt, doch hatte das Kölner Domkapitel in der Stadt keinen Besitz. Einen Hinweis liefert die Feststellung, dass Moosgasse 7 nach einem historischen Verzeichnis von 1659 auf demselben Grundstück errichtet wurde wie das benachbarte Haus Acker 1, von dem in der letzten Folge die Rede war. Das gehörte wahrscheinlich einer Kempener Nebenlinie der auf Burg Neersen sitzenden Adelsfamilie von Virmond. Möglich ist, dass Moosgasse 7 von einem Virmond-Erben erbaut wurde, der Geistlicher am Kölner Damenstift St. Maria im Kapitol war. Oder am Kölner Domkapitel. Dann stünde das C unter der Krone für das lateinische Capitulum oder auch Capitol.