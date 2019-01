Fußbal-Kreisliga A: Dem TuS St. Hubert droht in der Kreisliga A das Aus

Kempen Fußball: Gellep, Anrath und Bockum können sich über ein nachweihnachtliches Ein-Punkte-Geschenk freuen.

Wenn es nicht noch das erste mittelprächtige Fußballwunder im Jahr 2019 gibt, dann wird die zweite Saisonhälfte in der Kreisliga A, die offiziell am 3. Februar beginnt - eine Woche vorher ist noch das Nachholspiel zwischen Linn und Anrath angesetzt -, anstatt mit bisher 19 nur noch mit 18 Mannschaften über die Bühne gehen. Das liegt daran, dass sich in der Winterpause der personelle Aderlass beim Vorletzten und Neuling TuS St. Hubert so rasant fortgesetzt hat (die RP berichtete), wie es nur die größten Pessimisten erwartet haben. „Aktuell sind es 14 oder 15 Spieler. Warum diese uns so im Stich lassen, weiß niemand und ist uns unerklärlich“, gibt Volker Müllers, der Geschäftsführer und seit Jahren der Macher, zu verstehen.

Schon beim Aufstieg im letzten Sommer hatte der damalige Trainer Marco Gerber, im November von Werner Wildhagen abgelöst, der die sportliche Abwärtsspirale aber auch nicht stoppen konnte - vier Niederlagen in vier Spielen -, gewarnt, dass, wenn sich das Engament insgesamt und die katastrophale Trainingsbeteiligung nicht schlagartig zum Positiven entwickelt, dies nur zum direkten Wiederabstieg führen kann. Schon kurz nach seiner Amtsübernahme hatte Wildhagen übrigens bereits geklagt: „So etwas habe ich noch in keinem Verein erlebt. Beim Abschlusstraining zwei Tage vor einem Meisterschaftsspiel sind fünf Spieler da. Unter der Woche oft noch weniger.“

Das Thema, eventuell durch Akteure aus der Zweiten den arg geschrumpften A-Liga-Kader aufzufüllen, erteilt Müllers eine klare Absage. „Dies haben wir 2013, als damals die Zahlungen eingestellt wurden, was aktuell aber überhaupt kein Thema ist, versucht, und ist mit schlechten Nachwirkungen, in die Hose gegangen. Ferner spielt die jetzige Zweite im hinteren Mittelfeld der Kreisliga C. Das hat keinen Zweck. Da richten wir nur noch mehr Schaden an, als es jetzt schon der Fall ist. Da bauen wir lieber für die Saison 2019/2010 eine neue Truppe für die Kreisliga B auf“, stellt der 50-Jährige unmissverständlich klar.

Auf jeden Fall werden die St. Huberter am kommenden Sonntag aber die offenen Kempener Hallenfußball-Stadtmeisterschaften ausrichten, und mit einer gemischten Auswahl, aus Restspielern der Ersten und Perspektivleuten der Zweiten, antreten. Nochtrainer Wildhagen wusste von der aktuellen Entwicklung auf Nachfrage noch nichts. Sollte der drohende Supergau in Kürze an Hubert Hinrichs, dem Kreisfußball-Ausschuss-Vorsitzenden, weitergeleitet sein, wird dieser den TuS mit null Punkten als ersten Absteiger auf den letzten Platz versetzen. Zur Freude von Gellep, Anrath und Bockum, denn sie waren die einzigen, die gegen St. Hubert unentschieden spielten und einen Zähler gutgeschrieben bekommen, während allen anderen drei Punkte abgezogen werden.