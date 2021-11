Wirbel in Kempen um Maria und zwei Engel : Debatte um bemalte Marienfigur geht weiter

Kempen Der Verein „Denk mal an Kempen“ meint, die Stadt hätte die Untere Denkmalbehörde einbeziehen müssen. Hätte sie nicht, sagt das Kulturamt. Die Marienfigur sei Massenware.

Der Verein „Denk mal an Kempen“ übt Kritik an der neuen Bemalung von drei Skulpturen, die im Heiligenhäuschen an der Peterstraße in Kempen stehen. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses hatte die CDU-Stadtverordnete Ute Gremmel-Geuchen auf Unterschiede zwischen der vorigen und der jetzigen Bemalung hingewiesen und von der Stadtverwaltung wissen wollen, warum nicht ein Fachmann mit der Restaurierung beauftragt wurde. Sie hatte dafür Spenden sammeln wollen. Doch die Verwaltung hatte einen örtlichen Maler gebeten, die Figuren, deren Farbe aufgrund der ungünstigen klimatischen Bedingungen im Häuschen abgeblättert war, farblich neu zu fassen. Stadtverwaltung und Politik verwiesen darauf, dass die Angelegenheit „ein Akt der laufenden Verwaltung“ sei und deshalb nicht mehr diskutiert werden müsse.

So geht das nicht, findet nun der Verein „Denk mal an Kempen“. Die Skulpturen zeigten sich in einem veränderten „Outfit“, Marias Gewand erinnere an die EU-Flagge, die Engel ließen mit gelbem Kleid und grünem Kragen an brasilianische Fußball-Trikots denken. Maria drücke beide Augen zu. „Jenseits von Fragen des Geschmacks ist die Gruppe stark verändert, ja entstellt, und hat in diesem Zustand ihre Aussagekraft als ortsgeschichtliche Quelle verloren“, sagt Vereinsvorsitzender Heinz Wiegers. Die Stadt, so Wiegers, hätte ins Denkmalschutzgesetz schauen sollen. Denn das Heiligenhäuschen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht unter Denkmalschutz – deshalb seien auch die Figuren darin schutzwürdig, argumentiert der Verein, und verweist auf Paragraf 2, Absatz 1, des Denkmalschutzgesetzes, in dem es heißt, dass historische Ausstattungsstücke wie Baudenkmäler zu behandeln seien, „sofern sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden“. Eine gesonderte Betrachtung und Bewertung von Teilen des Denkmals verbiete sich von daher, so Wiegers. Doch offenbar seien weder die Untere Denkmalbehörde noch die Politik im Denkmalausschuss in das Vorhaben einbezogen worden.