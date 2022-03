Debatte um Fahrradfahren in Kempen : Auf dem Bürgersteig wird‘s eng

Fahrradverkehr auf der Berliner Allee: Engpässe sind möglich. Gleich neben dem Hochbord fließt der Autoverkehr. Foto: ADFC Kreis Viersen

Kempen Die Klage einer Anwohnerin wollen neben anderen die Bürgerinitiative in Kempen und der ADFC unterstützen. Dabei geht es um vor Kurzem angeordnete und ausgetauschte Verkehrszeichen, die den Rad- und Fußverkehr beispielsweise an der Berliner Allee in Kempen regeln sollen.