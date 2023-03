Wie wir zukünftig bestattet werden können Wie Grefraths Friedhof aussehen kann

Nach jahrelanger Debatte hatte der Gemeinderat in Grefrath entschieden, den Flächennutzungsplan für eine Waldfläche in Vinkrath Vorster Heide nicht zu ändern. Damit war auch eine weitere Entscheidung gefallen: Grefrath bekommt keinen Bestattungswald. Die Grefrather Politik hatte es sich nicht leicht gemacht: Mehrmals änderte sich in den Ausschüssen das Für und Wider, es bestand kein Fraktionszwang, Fraktionen meldeten weiteren Beratungsbedarf an. Dass die Gemeinde Träger des Waldfriedhofes sein könnte – diese Idee wurde im ersten Versuch verworfen. Ein weiterer Anlauf, jetzt in Trägerschaft der Kirchengemeinde, fand ebenfalls keine Zustimmung.