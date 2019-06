Kempen : De Beukelaer: Das endgültige Aus

Kempen Bei einer Betriebsversammlung erfuhren die 270 Mitarbeiter am Dienstag, dass der Beschluss, das Kempener Werk zu schließen, endgültig ist. Freiwilligenprogramm und Sozialplan stehen. Die ersten Mitarbeiter gehen im Jahr 2020.

Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung hätten sich nach intensiven Gesprächen über alle wesentlichen Punkte der schrittweisen Verlagerung in das thüringische Kahla verständigt, hieß es. Dort soll die modernste Keksfabrik Europas entstehen. Die ersten Arbeitsplätze in Kempen fallen im Februar kommenden Jahres weg. Diese Bombe ließ Griesson-de Beukelaer im November vergangenen Jahres platzen. Eine riesige Welle der Solidarität breitete sich danach in Kempen aus. Viele Bürger trugen sich in Unterschriftenlisten ein und forderten den Erhalt des Standorts Kempen – letztendlich vergeblich.