Kempen : De Beukelaer: Der Kampf geht weiter

Im November startete eine Unterschriftenaktion auf dem Buttermarkt zum Erhalt des Kempener Standorts von Griesson–de Beukelaer. Foto: Norbert Prümen

Kempen Es gibt nur noch geringe Hoffnung, den Standort Kempen zu erhalten. Eher geht es darum, vernünftige Konditionen für die Mitarbeiter auszuhandeln. In ein anderes Werk möchte kaum jemand wechseln.

Noch wollen es die meisten Kempener nicht wahrhaben, dass der Prinz die Thomasstadt verlässt. Und doch deutet vieles oder alles darauf hin, dass die Firma Griesson die Produktion der Prinzenrolle ins thüringische Kahla verlegt. Dort wird in großem Umfang investiert, die Rede ist von 100 Millionen Euro. Die Produktion wird erweitert, es entsteht ein neues Hochregal, dort soll künftig eine der modernsten Keksfabriken Europas stehen. Kahla ist bereits jetzt der größte der noch vier Standorte von Griesson. Neben Polch, Kahla und Kempen gibt es noch Wurzen in Sachsen, wo unter anderem die Erfrischungsstäbchen hergestellt werden. Trotzdem: In Kempen kämpfen Betriebsrat und Gewerkschaft weiterhin darum, das Werk an der Arnoldstraße vielleicht doch noch erhalten zu können.

Der Betriebsrat steht nach wie vor in Kontakt mit der Unternehmensleitung, doch große Hoffnung kann er nicht verkünden. Griesson halte daran fest, sich auf den Standort Kahla zu konzentrieren. In den Gesprächen geht es inzwischen in erster Linie darum, den 270 in Kempen beschäftigten Mitarbeitern durch einen Sozialplan möglichst gute Konditionen zu verschaffen. Ein Wechsel in eines der anderen Werke kommt für die meisten nicht infrage – das kann sich kaum einer vorstellen, die Nachfrage ist sehr gering. Da geht es schon eher um die Frage, welche Bedingungen es für ältere Arbeitnehmer gibt, sich in Altersteilzeit zu begeben.

Der Betriebsrat bleibt an der Sache dran und hofft auf weitere konstruktive Gespräche mit der Zentrale im rheinland-pfälzischen Polch. Einen neuen Stand gibt es aber aktuell nicht. So deutet aktuell alles darauf hin, dass die Produktion der Prinzenrolle Ende dieses Jahres sukzessive nach Thüringen verlegt wird. Ende 2020 soll die dann abgeschlossen sein. Offen ist noch, ob der Werksverkauf erhalten bleibt. Aber ohne Werk ist das nur schwer vorstellbar.

Die Nachricht, dass der Standort aufgegeben wird, schockte die Mitarbeiter und eigentlich die ganze Stadt im November vergangenen Jahres. Kempen ohne de Beukelaer und die Prinzenrolle? Eigentlich unvorstellbar! Als Grund der geplanten Verlagerung nannte das Unternehmen seinerzeit notwendige Investitionen in neue und effektive Produktionslinien. Eine solche Modernisierung sei in Kempen aus baulichen und technischen Gründen nicht möglich, es mangele auch an Platz.

Das Kempener Werk besteht seit 1955. Edouard de Beukelaer brachte in diesem Jahre die belgische Kekstradition an den Niederrhein und eröffnete die Flämische Keksfabrik. Seit 1999 und mit der Fusion mit Griesson, gegründet im Jahrer 1969 von Heinz Gries, werden in Kempen unter anderem die beliebten Schoko-Doppelkekse hergestellt, eines der bekanntesten deutschen Süßwarenprodukte.

(hd)