Technik auf der Niersexpress-Strecke Dauerregen sorgte für Stellwerksausfälle

Wie kann es sein, dass die Niersexpress-Strecke für viel Geld digitalisiert und modernisiert wurde, und immer noch kommt es zu Störungen, zu Zugausfällen und Verspätungen? Nachdem die Landräte der Kreise Kleve und Viersen gemeinsam mit Abgeordneten vom Niederrhein am Dienstag einen Protestbrief an die Deutsche Bahn schickten, den Zustand als „völlig inakzeptabel“ beschrieben und Verbesserungen einforderten, mahnt der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestags, der Kempener SPD-Politiker Udo Schiefner, „mehr Fachlichkeit und mehr Besonnenheit“ in der Debatte an. Die Technik sei hochmodern, gleichwohl müsse an einigen Stellen nachgebessert werden. Dafür müsse man noch mal Geld die Hand nehmen, brauche aber auch die Techniker und das Material dafür. Gleichzeitig sei eine vernünftige Kommunikation gegenüber den Fahrgästen wichtig, betont Schiefner, „da ist aber nicht nur Sache der Bahn, sondern auch des Betreibers.“