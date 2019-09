Frei im Netz verfügbar : Millionen sensible Patientendaten entdeckt - auch Kempen betroffen

Kempen Ein Recherchenetzwerk hat hoch sensible Medizin-Daten von mehreren Millionen Patienten auf ungesicherten Servern entdeckt. 13.000 Datensätze stammen aus Deutschland – Schwerpunkt ist unter anderem Kempen am Niederrhein.

Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der US-Investigativplattform ProPublica waren hoch sensible Patientendaten unter anderem von Patienten aus Deutschland und aus den USA so schlecht gesichert, dass jeder darauf hätte zugreifen können.

In Deutschland sollen mehr als 13.000 Datensätze von Patienten betroffen sein, die in mehr als jedem zweiten Fall auch Bilder enthalten. Der größte Teil der deutschen Datensätze entfällt auf Patienten aus dem Raum Ingolstadt und aus Kempen in Nordrhein-Westfalen. Das Kempener Hospital zum Heiligen Geist ist nach eigenen Angaben nicht betroffen. Geschäftsführer Thomas Paßers sagte unserer Redaktion: „Wir haben mit unserer IT gesprochen. Ich kann ein Datenleck für unser Haus ausschließen. Wir haben mit unserr Auch das NRW-Gesundheitsministerium hat sich noch nicht zu dem Vorgang geäußert.