Salz und Pfeffer-Aufführung in Vorst Der „Sauna-Gigolo“ sorgt für Lachtränen im Saal

Das neue Stück „Der Sauna-Gigolo“ von Andreas Wening läuft an. Drei Saunaliegen samt Auflage, Massagekabine, Tür zum Solarium und Anmeldung sind zu sehen. „Schwimmbad, Umkleide und Ausgang“ verkündet ein Schild an der Bühnenwand. Rechts geht es zur Sauna. „Gleich kommen die drei Lästermäuler wieder zur Frauensauna“, teilt Saunameisterin Rita Raffke (Anne Germes) hinter der Theke stehend ihrem Kollegen Max (Piet-Marten van Geffen) mit. „Die schon wieder“, stöhnt der, während er über die Liegen wischt. Schließlich geht es in der Vorster Therme hygienisch zu. Wer mit den Lästermäulern gemeint ist, erscheint Sekunden später auf der Bühne: In Bademäntel gehüllt, mit Handtuchturban und Badelatschen schweben die drei Saunagrazien herein. Synchron greifen sie in die Badetaschen, ziehen die riesigen Handtücher heraus und werfen sie über die Liegen.