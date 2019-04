Kempen : Senioren sind gut vernetzt

Kempen Das Soziale Netzwerk unterstützt ältere Mitbürger in vielen Dingen. Manchmal ist es schon viel wert, wenn man den Menschen Zeit für ein Gespräch schenkt. Senioren sollen möglichst lang in ihren eigenen vier Wändern wohnen.

Bereits seit dem Jahr 2011 gibt es in Kempen ein Netzwerk von in der Seniorenarbeit tätigen Institutionen und Vereinen. Einstimmig beschloss damals der Stadtrat, ein solches Netzwerk einzurichten und es auch zu begleiten. Zusammengeschlossen haben sich die evangelische und katholische Kirchengemeinde, außerdem gehören der „Berger Treff“ in Tönisberg dazu sowie die Arbeiterwohlfahrt und die Senioreninitiative. Das Senioren-Netzwerk Kempen (So-Net) arbeitet nun also in vielfältiger Weise in der ehrenamtlichen Begleitung der älteren Mitbürger.