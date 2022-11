„Ein Funken Hoffnung“ in Grefrath, Kempen und Tönisvorst Wo die Landwirte mit ihren Lichtertreckern fahren

Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ sind in ganz Deutschland in der Adventszeit Landwirte mit ihren beleuchteten Treckern unterwegs. Die Aktion wurde vor drei Jahren von der Gruppierung „Landwirtschaft sichert Versorgung“ (LSV) NRW angestoßen – um Menschen, die in der Zeit der strikten Corona-Regelungen keinen Besuch ihrer Liebsten bekommen konnten, mit dem Lichterglanz einen Funken Hoffnung zu bringen. Schon im zweiten Jahr erhielt die Aktion den Zusatz „Ohne Bauern geht es nicht“, um auch auf die Lage der Landwirte aufmerksam zu machen.