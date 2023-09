Schwimmbad in Kempen Das Aquasol reduziert die Öffnungszeiten

„Die beginnende Krankheitswelle trifft uns dieses Jahr bereits früh und heftig. Hinzu kommen auch Langzeitausfälle. Daher sehen wir uns gezwungen, die Zeiten am Wochenende um zwei Stunden zu reduzieren und das Bad für den öffentlichen Schwimmbetrieb montags komplett zu schließen“, so Siegfried Ferling, Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen. Das Schul- und Vereinsschwimmen sowie alle Kinderschwimm- und Aquakurse sind davon nicht betroffen. Durch die Badschließung am Montag fällt damit in der Sauna auch der exklusive Damentag einmal im Monat weg.