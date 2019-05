In der Kempener „Haltestelle“ : „Hauskonzert“ mit Gute-Laune-Musik

Kempen „Campunni Jazz Club“ in der „Haltestelle“: Drei Musiker des Quintetts kommen aus Kempen. Bei ihrem Heimspiel begeisterten sie das Publikum und kündigten eine Fortsetzung an.

Der Jazz mag das kleine Format: In der „Haltestelle“ lud die Jazzformation „Campunni Jazz Club“ aus der Thomasstadt die Jazzfreunde jetzt zu einem „Wohnzimmer-Konzert“, und diese Titelwahl hielt, was sie versprach. In einer gemütlichen Wohnzimmer-Atmosphäre bei Wein, Bier und Knabbersachen jazzten die fünf Musiker, was das Zeug hielt. Das Jazzquintett ist erst seit zwei Jahren zusammen, hat aber eine beachtliche Qualität entwickelt. Man hat zueinander gefunden, spielt auf einer musikalischen Wellenlänge und begeistert damit das Publikum.