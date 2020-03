Jazzige Weltmusik in der Kempener Paterskirche : Das „Pulsar Trio“ erzeugt einen fast psychedelischen Effekt

Kempen Das „Pulsar Trio“ aus Potsdam gastierte in der Kempener Paterskirche: jazzige Weltmusik, durch wagemutige Kreativmusiker kreativ gestaltet.

„Jazz meets India“ – Der vierte Abend des in diesem Jahr besonders ambitionierten Jazz-Abos wurde zu einem einmaligen Klang­erlebnis. Das Potsdamer „Pulsar Trio“ in der ungewöhnlichen Zusammensetzung Sitar, Klavier und Schlagzeug faszinierte von den ersten Tönen an das Publikum in der Kempener Paterskirche. Die Sitar, ein schwierig zu spielendes Musikinstrument, das von Matyas Wolter grandios in Szene gesetzt wird, ist eine 18-saitige gezupfte Langhals­laute aus Indien, die dort das beliebteste Melodie-Instrument ist. Was dieser perfekte Sitarspieler mit seiner riesigen Laute so alles anstellt, ist in der Tat bewundernswert. Da werden Töne und fremde Klänge in einer Weise aus dem Instrument gezaubert, dass es ein reines Vergnügen ist, dieser jazzigen Weltmusik atemlos zu lauschen.