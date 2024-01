Sport in St. Hubert Neues Umkleidegebäude in Sicht

Mit dem Spatenstich für das neue Umkleidegebäude am Sportplatz an der Stendener Straße in St. Hubert endete am Montag in der Thomasstadt eine jahrzehntelange Provinzposse. Für die Fußballer des TuS und FC St. Hubert wurde das dringend erforderliche Gebäude schon zur Fata Morgana. Jetzt wird es endlich gebaut, soll spätestens Ende des Jahres fertig sein und wird 1,9 Millionen Euro kosten.