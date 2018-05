Agentur Vennekel + Partner : Das neue Banner kommt aus Kempen

Kempen KEMPEN (hd) Viele Autofahrer werden es gesehen haben, die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen sind voll davon - es geht um gelbe acht Meter breite Banner, die auf die Problematik mit den Rettungsgassen hinweisen. Das Landesverkehrsministerium hat diesen Kommunikations-Auftrag an die Kempener Werbeagentur Vennekel und Partner an der Bircksstraße vergeben. Vier Varianten, einmal für zwei- und einmal für dreispurige Autobahnen, mit deutschem und englischem Text wurden angedruckt und nach Freigabe produziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Über 300 Banner aus der Thomasstadt gingen an die Landesbetriebe NRW, die mit der Montage an den Autobahnbrücken beauftragt waren. "Eine schnelle Lieferung in guter Qualität zu einem unteressanten Preis. Das gab den letztendlich den Ausschlag, und wenn der Hersteller dann noch aus Nordrhein-Westfalen kommt, freut es uns um so mehr", hieß es aus dem Ministerium. Bei der Vorstellung der Plakate war auch Verkehrsminister Hendrik Wüst dabei.

Unser Bild zeigt Mitarbeiter der Agentur Vennekel mit dem von ihnen gestalteten Banner.

(RP)