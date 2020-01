Kempener Kammermusik : Dreimal „B“ in der Paterskirche

Kempen Das „Morgenstern Trio“ spielte in Kempen Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und eine Uraufführung von Thomas Blomenkamp.

Blomenkamp berichtete, dass der „Geburtsort“ des Klaviertrios die Paterskirche gewesen sei. Dort hatte er im Jahr 2017 anlässlich eines Konzertes das „Morgenstern Trio“ kennengelernt und mit den aufgeschlossenen Musikern eine Zusammenarbeit vereinbart. Diese wurde vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert, indem es die Auftragserteilung durch die Duisburger Philharmoniker ermöglichte. Zwei Tage vor der Kempener Erstaufführung war das Werk in der Duisburger Philharmonie uraufgeführt worden. „Die Musiker bewältigten die immensen Schwierigkeiten mit einer solchen Überlegenheit, als hätten sie dieses Opus schon Jahre in ihrem Programm“, schwärmte Blomenkamp.

Der Komponist hatte wahrlich nicht übertrieben. Die Pianistin Catherine Klipfel, Stefan Hempel (Violine) und Emanuel Wehse (Violoncello) hatten die durchaus nicht durchgängig atonal erscheinende, viersätzige Kompositionen mit ihren asymmetrischen Taktarten und ihren teils rasanten Tempi derart verinnerlicht und vermittelten sie mit einer solchen Souveränität, dass sie auch dem unvorbereiteten Hörer in keiner Weise fremd erschien. Wer gut aufpasste, konnte im Finalsatz „Precipitato“ ein kur­zes Zitat aus Beethovens „Erzherzog-Trio“ vernehmen – eine Hommage an den großen Komponisten. Der Jubel des Publikums war riesig, und Blomenkamp dankte seinen „Vermittlern“ herzlich.

Vor und nach dem Ausflug in die gemäßigte Moderne erklangen zwei Schwergewichte der Klaviertrio-Literatur, von Beethoven das zeitgleich mit der 6. Sinfonie – „Pastorale“ – entstandene Trio Es-Dur op. 70 Nr. 2 und das Trio C-Dur op. 87, das 1882 in Frankfurt am Main uraufgeführt wurde – mit dem Komponisten des Werkes, Johannes Brahms, am Klavier.