Jazz in der Kempener Haltestelle : Wenn das Vibraphon zum Zentrum von energiegeladenem Jazz wird

Kempen Das „Milt Jackson Project“ zu Gast in der Kempener „Haltestelle“: Virtuoser Vibraphonist Matthias Strucken mit ebenso begeisternden Musikern an seiner Seite spielte glänzend auf. Warum das Publikum begeistert war.

Wolfgang Thier vom Team der „Haltestelle“ freute sich, dass nach fast dreijähriger Vorarbeit jetzt endlich das Konzert mit dem „Milt Jackson Project“ stattfinden konnte. Wer in die „Haltestelle“ gekommen war, erlebte dann Jazz vom Feinsten. Es passiert ja gar nicht so oft, dass man einem brillanten Vibraphonisten wie Matthias Strucken lauschen und auf die schnellen Finger schauen kann. Er zeigte eindrücklich, was man aus diesem wohltönenden Instrument (nicht zu verwechseln mit dem Holzinstrument Xylophon) so alles herausholen kann, wenn man es so meisterhaft beherrscht wie dies Matthias Strucken tut. Und an seiner Seite der hervorragende Martin Sasse am Piano. Drummer Dominik Raab setzt eigene Akzente und Bassist Matthias Nova unterstützt die Kollegen dazu noch bestens.