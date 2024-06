Schulen in Kempen Luise-von-Duesberg-Gymnasium weitet Handyverbot aus

Kempen · Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen weitet das Nutzungsverbot für Handys aus. Künftig sind Messenger und Co. auch für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 in der Schule verboten.

23.06.2024 , 15:00 Uhr

Das LvD in der Außenansicht. Die Nutzung von Handys ist künftig für mehr Jugendliche untersagt. Foto: Norbert Prümen