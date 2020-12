Rückblick in Bildern : Das Jahr 2020 in Kempen, Tönisvorst, Grefrath und Willich

Foto: Norbert Prümen 19 Bilder So war das Jahr 2020 in Kempen, Grefrath, Willich und Tönisvorst

Kempen, Willich, Tönisvorst Natürlich war die Corona-Pandemie auch in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath das beherrschende Thema im Jahr 2020. Doch es gab auch abseits davon einige Ereignisse, die in den vergangenen zwölf Monaten wichtig waren. Ein Jahresrückblick in Bildern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP)