Reparicafé in Grefrath Ein neues Leben für alte Schätzchen

Es ist Samstagnachmittag und in der Werkhalle der Schule an der Dorenburg in Grefrath herrscht rege Betriebsamkeit. Das Repair-Café ist gestartet. Einmal im Monat steht reparieren statt wegwerfen auf dem Programm. Bürger aus den verschiedenen Berufsgruppen engagieren sich ehrenamtlich und helfen anderen Menschen, Dinge zu reparieren, die sonst in der Mülltonne landen würden – ein Stück gelebte Nachhaltigkeit. „Wir erfreuen uns reger Nachfrage und können voller Stolz sagen, dass die Reparatur in rund zwei Drittel der Fälle gelingt“, sagt Georg Fasselt vom insgesamt 20-köpfigen Team des Repair-Cafés. Dabei sind es aber nicht nur elektrisch betriebenen Geräte, die repariert werden, auch wenn sie das Gros ausmachen.