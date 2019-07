Das Ferien-ABC – I wie International : Gemeinsam gegen Fremdenfeindlichkeit

KEMPEN Das Multikulturelle Forum in Kempen bringt Menschen verschiedener Nationalität, Religion oder Hautfarbe zusammen.

Eine interessante Mischung, wie auch die Sprecherin des Multikulturellen Forums, Alice Poeira, meint. Seit Jahren ist sie schon im Bereich der Vertretung von Ausländern aktiv. Sie selbst stammt aus Portugal. Bis heute lebt der größte Teil ihrer Familie im Dorf Castello Bianco im Norden Portugals. Sie selbst ist aber schon lange in Kempen heimisch geworden. Gut erinnert sie sich noch an die Anfänge des Multikulturellen Forums. Ursprünglich wurde dieses als Ausländerbeirat im Rahmen der Agenda 2010 noch unter dem damaligen Bürgermeister Karl Hensel ins Leben gerufen. Es ging damals darum, ein zukunftsfähiges Kempen zu schaffen. Eben auch mit der guten Einbindung ausländischer Mitbürger.

Als nächstes wird es im September wieder eine Interkulturelle Woche in Kempen geben. Da gibt es dann von einem „Caritassonntag” mit Kaffee und viel Möglichkeit zum Austausch auch ein interkulturelles Kochen. Ebenso die Lesung einer indischen Schriftstellerin und das Herbstfest der muslimischen Gemeinde. Bei dieser Woche kann jeder Kempener Bürger die gesamte Bandbreite der verschiedenen Kulturen in der Stadt erleben.

Hauptziel war es von Anfang an, die Integration von Ausländern in der Stadt zu fördern. Im Laufe der Zeit gab es dann viele Aktivitäten, an die sich Poeira gerne erinnert. Bei Festen präsentierten die verschiedenen Kulturen ihre Traditionen und ihre Küche. Sichtbares Zeichen ist auch der „Engel der Kulturen”, eine Platte, die auf der Kuhstraße installiert wurde. Sie zeigt eindrucksvoll das friedvolle Zusammenleben von Juden, Christen und Muslimen. Damals wurde eine große Version der Skulptur durch die Stadt gerollt, begleitet von vielen Schülern und Bürgern. Es ging quer durch die Stadt zu den unterschiedlichen Gebetsstätten der Konfessionen.

Ein weiteres wichtiges Projekt war die Ausstellung „Mein Platz in Kempen”. Ausländische Bürger stellten ihren ganz persönlichen Platz in Kempen vor, das ganze wurde fotografiert und in Texten dokumentiert. Das alles wäre ohne die Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und einem großen Team aus dem Multikulturellen Forum nicht möglich gewesen, so Poeira. Sie selbst ist dabei immer ihrer Lebensdevise gefolgt, die Augen für wichtige Dinge zu öffnen, die Ärmel hoch zu krempeln und dadurch Leben zu gestalten. Das zeigt dann wiederum ihre Verbundenheit mit der neuen Heimat Kempen.